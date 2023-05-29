أيمن محسب: «ابدأ» نموذج حقيقي وواضح لتبني المشروعات الصغيرة

أجاب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، على سؤال «كيف نتخلص من البيروقراطية التي تعد من أهم أسباب تعطيل حركة الاستثمار المحلي والأجنبي؟».

أهمية مبادرة ابدأ

وقال «محسب»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»: «كنا نريد علاجا سريعا جدا، ومبادرة ابدأ هي النموذج الحقيقي الواضح السريع لتبني المشروعات متناهية الصغر والصغيرة».

نموذج مصري ناجح

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أنّ هذا النموذج المصري محلي الصنع، منهج رئاسي للتغلب على مشكلات متراكمة، موضحًا: «هذه المبادرة نموذج واضح على أن القرار الجريء القوي من الرئاسة مباشرة لاقى تنفيذا كبيرا ونجحت المبادرة التي تعاونت مع المستثمرين الشباب من الإسكندرية لأسوان، وطلبت منهم دراسة الجدوى لمراجعتها وتعديل أوجه القصور وتوجيههم منعا من الفشل، كما تم التعامل مع مشكلات تعثر المصانع، وتم منح المستثمرين قروض دون فوائد».