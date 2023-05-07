أيمن محسب: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للحوار الوطني

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، إنّ تعاون القيادة السياسية مع مجلس أمناء الحوار الوطني كان غير مسبوق، موضحًا: «وجدنا دعما غير عادي من كل جهات الدولة، لم نطلب شيئا لم يتحقق، كل ما نطلبه نتحقق ويزيد».

وأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز: «لدينا بيانات دقيقة ومنضبطة، وبيانات تجعلنا نصل إلى الحقيقة، بحيث لا يكون الأمر مجرد مقترحات وأحلام ورؤى شخصية، لكن لدينا بيانات ومعلومات تشير إلى أننا سنخرج بمقترحات منضبطة قابلة للتطبيق».

تنظيم 23 اجتماعا رسميا

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني: «جرى تنظيم 23 اجتماعا رسميا، لكننا كمقررين ومقررين مساعدين عقدنا أكثر من 100 اجتماع للتعامل مع المقترحات حتى تكون مواكبة للحدث، وتم بلورة الأمور وتشكيل 19 لجنة، وجمعنا هذه القضايا في 113 قضية مطروحة للنقاش حتى هذه اللحظة، وهي قابلة للزيادة».