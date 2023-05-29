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البابا تواضروس الثاني: صحتي بخير.. ولي ملف صحي منذ 15 عاما في النمسا

كتب:

شريف سليمان
10:51 م | الإثنين 29 مايو 2023
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

طمأن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين على حالته الصحية، قائلا: «أنا بخير، ولي ملف صحي في أحد مستشفيات النمسا منذ 15 عاما، وأذهب هناك كل سنة أو سنتين لعمل فحص عام، ونشكر ربنا كل الأمور كويسة».

جولة رعوية في أوروبا

إلى ذلك، تحدث «البابا تواضروس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC، عن جولته الرعوية في أوروبا، قائلا: «العلاقة مع الكنيسة الكاثوليكية كانت متوقفة عبر 15 قرنا من الزمان، من سنة 451 م حتى عام 1973م، لم يكن هناك لقاء أو تقابل بين الكنيستين على مستوى العالم، ولكن البابا شنودة زار الفاتيكان وبعدها بـ27 سنة زار بابا الفاتيكان مصر، وفي عام 2013 زرت الفاتيكان، وزارنا البابا فرنسيس».

علاقة أساسها المودة والمحبة

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «العلاقات بيننا نوع من المحبة والسلام والتآخي، فالإنسان دائما يحتاج الآخر حتى يعيش جيدا معه، ونشكر ربنا إن العلاقة تشهد نوعا من الحوار الوطني مع الكنيسة الكاثوليكية وهناك زيارات متبادلة، نبحث عن المحبة أولا وأخيرا».

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