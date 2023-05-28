حبس عاطل بتهمة تجارة المخدرات في القنطرة شرق بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في القنطرة شرق بالإسماعيلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، فيما واجهته جهات التحقيق بالمواد المخدرة المضبوطة وبتحريات ضباط المباحث الجنائية حول نشاطه على مدار الأشهر الماضية.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لفحصها، وبيان ماهيتها، والتأكد من وجود مواد مخدرة من عدمه.

القبض على المتهم

ونجحت وحدة مباحث مركز القنطرة شرق في القبض على أحد العناصر الاجرامية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، وزنت ما يقرب من 24 كيلوجراما قبل بيعها وتوزيعها.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث القنطرة شرق إلى أن المتهم استغل مسكنه، واتخذه وكراً لممارسة نشاطه الاجرامي، وتمكنت مأمورية مكبرة في القبض عليه وبتفتيش المنزل عثرت علي كمية لمخدر الهيدرو وزنت 24 كيلوجراما، وميزان حساس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وسيارة ربع نقل، فيما قدرت قيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و200 ألف جنيه تقريبا.

محام: المتهم قد يواجه السجن المؤبد

وقال محمد حسن، محامٍ بالإسماعيلية، إن المحاكم الجنائية تشدد من أحكامها على أرباب السوابق ممن سبق اتهامهم في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين، مشيرا إلى أن المتهم قد يواجه عقوبة الحبس المؤبد خاصة لضبطه بكميات كبيرة من المواد المخدرة وتوجيه تهمة الاتجار له