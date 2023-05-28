هل يجوز بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد؟.. علي جمعة يوضح

رد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال أحد المشاهدين المتعلق بحكم بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد؟، قائلا: «يجوز وحلال بيع التاجر للبضاعة بالسعر الجديد».

«مش هينفع يبيع التاجر بالسعر القديم»

وأضاف «جمعة»، خلال حواره لبرنامج «من مصر» من تقديم عمرو خليل، على فضائية «CBC»: «تجاريا مش هينفع يبيع التاجر بالسعر القديم لأنه مش بيصفي المحل، ولكن بيأخذ الفلوس ويشتري بضاعة جديدة»، متابعا: «البضاعة دي كانت بـ 10 جنيهات، وبعد كده بقت بـ20 جنيها في السوق، فلازم يبيع بالسعر الجديد 20 جنيها ليقوم بشراء بضاعة جديدة التي ستكون بـ18 جنيها ويكسب التاجر جنيهين».

البيع بسعر السوق نجاة من الإفلاس

وتابع بأنه لو باع التاجر البضاعة بـ10 جنيهات، واشترى البضاعة الجديدة بـ18 «هيتخرب بيته»، لذلك البيع بسعر السوق يعد النجاة من الإفلاس والانهيار لبيوت التجار، ولا يوجد حرمة في هذا الأمر، إذ إن التاجر لا يقوم بتصفية بضاعته من أجل الحصول على المال ووضعها في الخزنة «كأنه بيقلب ويدور المال».