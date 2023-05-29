مقرر الأمن الغذائي بالحوار الوطني: الزراعة وفرت 7 مليارات دولار لمصر في 3 سنوات

قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن يوم الثلاثاء بعد المقبل، تناقش لجنة الأمن الغذائي مسألة الزراعة، والعديد من الموضوعات التي تساعد في التنمية الزراعية على أرض مصر.

دور التعاونيات الزراعية

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أهم الموضوعات هي مناقشة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعية، ودور التعاونيات الزراعية في توفيرها، بداية من الميكنة الزراعية والبذور المعتمدة ذات الإنتاجية العالية والمتحملة للظروف المناخية، والسماد، وتسويق المنتج.

التوسع في المحاصيل الاستراتيجية

ولفت إلى أن الدول لا تحقق اكتفاء ذاتيا مطلقا ولكن نسبيا، فتزرع الدولة المحصول الذي تحتاجه وما يفيض تصدره مقابل استيراد محاصيل احتياجها لها أقل، ومن ثم التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة ومحاصيل الزيوت، وتبنت الدولة أسعارا عالمية لشرائها من المزارع، وهذا تطور كبير في تفكير الدولة المصرية بموضوع الزاعة.

وأوضح أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات المصرية، وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة، صدرت مصر نحو 6.5 مليون طن صادرات فريش بما يوازي 3.2 مليار دولار، إضافة إلى صادرات المصنعات الغذائية بنحو 3.6 مليار دولار، وبالتالي أسهمت الزراعة في توفير نحو 7 مليارات دولار لمصر من العملة الصعبة.