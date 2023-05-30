شذى حسون: مصر مليئة بأصوات رائعة أحب الغناء معها

قالت الفنانة العراقية شذى حسون، إن مصر مليئة بالأصوات الرائعة التي تحب أن تشدو رفقتها، خلال تواجدها في مصر، من أجل إطلاق اغنيتها الجديدة «حلم عمري».

شذى حسون تطلق أغنية «حلم عمري»

وقالت شذى فى تصريحات لـ«الوطن»، إن مصر بها أفضل الأصوات الرجالية التي تتمنى أن تشدو رفقتها، ضاربة المثل بعمرو دياب وتامر حسني ورامي صبري ومحمد حماقي ومحمود العسيلي ومحمد قماح.

شذى حسون: عقدت جلسة مع رامي صبري

وأشارت شذى، إلى أنها عقدت جلسة مؤخرا مع الفنان رامي صبري، تحدثا فيها عن إمكانية تعاونهما في تقديم عدد من الأغنيات الجديدة، بسبب حبها الشديد لألحانه، مشيدة بألبومه الجديد الذي طرحه منذ أسابيع، وحقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي.

يذكر أن شذى حسون، طرحت مؤخرا أغنية تحمل عنوان وحبي وغرامي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من ألحان حاتم العراقي، وتوزيع عمار العامي، وإخراج إيهاب الرافد.