البابا تواضروس عن جولته الرعوية: المحبة لا تسقط أبدا

علق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على زيارته الرعوية لأوروبا، موضحًا: «أحاول أن أبني كل العلاقات على أساس المحبة، فهناك آية في الكتاب المقدس وهي الله محبة».

وأضاف «البابا تواضروس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC: «المحبة لا تسقط أبدا لأن الله لا يسقط أبدا، وعندما نبني علاقتنا كبشر رغم تنوعنا واختلافنا ووجهات نظرنا على المحبة، فإن هذه العلاقات تدوم وتكون مريحة للإنسان».

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «أعتبر أن المحبة لا تسقط شعارا لحياتي الشخصية، فالله عندما الإنسان خلق له الجسد والروح، والروح نسمة حياة من عند الله، فقد أعطانا حياتنا وروحنا بالإضافة إلى محبته لنا، الله يحبنا لذلك خلقنا وأوجدنا، ولما يوجد الإنسان عن طريق المحبة الإلهية يجعل الإنسان شعاره وعمله وحياته مبنية على أساس المحبة حتى يشعر بإنسانيته وكينونته كإنسان».

العالم بدأ يسرق المحبة

وأكد: «العالم بدأ يسرق المحبة بالاختراعات والتكنولوجيا والأموال والمناصب والجمال وبأي شيء، فضاعت المحبة، لذلك يعيش الإنسان متوترا، فالأمراض النفسية على مستوى العالم في ازدياد والسر في ذلك هو تخلينا المحبة».

نقص المحبة هو سبب كل الضعفات مثل الإرهاب

وأشار إلى أنّ نقص المحبة هو سبب كل الضعفات مثل الإرهاب والجريمة والعنف، ولكن، تواجد المحبة في حياة الإنسان كشخص وأسرة ومجتمع ووطن وأمة أفضل، لأن هذا الأمر يعني وجود الله في المجتمع، وهو ما يساعد عليه الدين، فالإنسان جائع للمحبة.