البابا تواضروس الثاني: دعوت بابا الفاتيكان لزيارة مصر مرة أخرى

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن علاقة الفاتيكان مع كل العالم ومنه مصر طيبة، حيث زارنا البابا فرنسيس في عام 2017 واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقضى يومين مميزين.

بابا الفاتيكان سيفكر في زيارة مصر

وأضاف «البابا تواضروس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC: «عرضت على البابا فرنسيس زيارة مصر مرة أخرى، وقال إنه سيفكر، نشكر ربنا على العلاقات الطيبة، لأنها تمنحنا سلاما وراحة في الحياة، وسط عالم مليء بالحروب والصراعات والنزاعات».

بابا الفاتيكان كان فرحا بزيارة مصر

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «الأصل هو أن يعيش الإنسان مع أخيه الإنسان في محبة، وعندما تحدثت مع البابا فرنسيس عن زيارته السابقة لمصر كان فرحا به، واقترحت عليه زيارة مصر مرة أخرى، في الغالب لا يزور البلدان مرتين، لكن لا مانع من أن يفكر، لديه ظروف صحية صعبة على مستوى الركبتين جعلته لا يمشي إلا خطوات معدودة في أوقات كثيرة، وعمومًا فإن العلاقة مميزة على مستوى الفاتيكان ومصر والكنيسة الكاثولوكية والكنيسة القبطية».