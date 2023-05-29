عميد «التنمية الإفريقي» لـ«القاهرة الإخبارية»: 8 مليارات دولار لدعم البنية التحتية بالقارة

قال أحمد زايد، عميد مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، إن إدارة البنك وفرت موارد بقيمة 8 مليارات دولار لدعم البنية التحتية في إفريقيا ويُعد هذا الرقم تاريخيًا، إذ جرى اعتماد هذه الدورة التمويلية في المغرب بديسمبر الماضي، وتمثل هذه المخصصات مكاسب للدول الأفريقية لأن صندوق التنمية الأفريقي يركز على تمويل البنية التحتية في أفريقيا، وبخاصة الدول الأقل دخلا.

زيادة موارد البنك

وأضاف «زايد» خلال لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البنك يهتم بتمويل المشروعات الخضراء في القارة الإفريقية، متابعا أن هناك ما يقرب من 108 مليارات دولار، حجم الفجوة التمويلية، لتنفيذ المشروعات في القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن البنك يعمل على زيادة موارده لأكثر من 9 مليارات دولار سنويًا.

أهمية سندات الباندا المقومة باليوان الصيني

وأكد أن سندات الباندا المقومة باليوان الصيني، ساهمت في توفير تمويل لمصر بقيمة 345 مليون دولار، مُشيرًا إلى أن البنك يحتاج لنحو 250 مليار دولار سنويًا لتوفير تمويل المشروعات بالقارة.