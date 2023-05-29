قيادي بحزب العدالة والتنمية التركي لـ«القاهرة الإخبارية»: المرأة لها تأثير قوي

قال هارون أرمجان، عضو المجلس الأعلى لصنع القرار بحزب العدالة والتنمية، إن نسبة العناصر النسائية في الحزب تبلغ 7%، هم الأكثر فعالية في الحزب.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية منى شكر، «إجمالي عدد العناصر النسائية لدينا في الحزب أكبر من عدد العضوات بالأحزاب المعارضة، ولذلك عمل المرأة له أثر قوي في الحزب، وهو السبب الرئيسي الذي يدفعنا للتواجد في الكثير في المناطق، ونخبر المواطنين بوعودنا، ولذلك العناصر النسائية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا».

الحزب له أغلبية تمثيل للعناصر النسائية في البرلمان

وتابع عضو المجلس الأعلى لصنع القرار بحزب العدالة والتنمية: «الحزب له أغلبية تمثيل للعناصر النسائية في البرلمان، ودائما ما يدعم الرئيس أردوغان عمل المرأة ومشاركتها لتأخذ أدوارا أكثر في مجال السياسة، ونتمنى مزيدا من التحسن في هذا الشأن على مدار الأعوام القادمة».

إرساء العلاقات الطيبة مع الجميع

وفي سياق آخر، قال القيادي إن سياساتنا الخارجية واضحة تماما، ونرغب في إرساء العلاقات الطيبة مع الجميع، متابعًا «لدينا علاقات مع سوريا وعدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط، وهي علاقات مستمرة، ونعمل على دعمها، حيث أن العلاقات غير الطيبة لا تجدي بالنفع على أي طرف، ومنطقتنا تتطلب الاستقرار، ولن يتحقق ذلك بدون الحوار البناء بين مصر وتركيا وسوريا، وأي دولة أخرى في المنطقة».

وأكد أن مصر وتركيا لهما تاريخ طويل من العلاقات الطيبة، وربما تعاني في بعض الأحيان من بعض التوترات، ولكن لهما تاريخ مشترك طويل، مشيرًا إلى أنه يمكن أن ندعم الحوار البناء من خلال البرامج المختلفة، فبالدان أقوى دولتين في المنطقة، وإذا لم تتوليا مسؤولياتهما سيكون من العصيب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بالشكل الأمثل.