رئيس «سياحة البرلمان»: نتوقع استقبال 15 مليون سائح هذا العام

قالت النائبة نورا علي، رئيس السياحة بمجلس النواب، إن السياحة أحد الروافد المباشرة للعملة الأجنبية، مشيرة إلى أن مصر تستحق مكانة أكبر بكثير من المكانة الحالية في القطاع السياحي، لأنها تمتلك الكثير من المقاومات السياحية، سواء الشاطئية أو التاريخية.

عدد السياح المتوقع لمصر

وتابعت «علي»، فى حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، أن عدد السياح المتوقع لمصر هذا العام، لا يزيد عن 15 مليون سائح، ولم تتعدى مصر هذا الرقم طوال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن أحد أسباب قدوم السائح لأي دولة، هو السعر المناسب، وجودة الخدمات، ومصر تمتلك كل هذه المقاومات.

السوق المصري

ولفتت إلى أن السوق المصري كان فريدًا من نوعه في فصل الشتاء، ولم يكن له منافس، لكن الفترة الأخيرة ظهرت بعض الأسواق السياحية في أحد الدول المجاورة بخدمات فندقية مرتفعة، لكن السوق المصري ما زال الأنسب من حيث السعر والخدمات الفندقية.

وأضافت أن الشعب المصري مضياف بطبيعته، مشددة على ضرورة نشر الوعي وتثقيف المواطن بأهمية القطاع السياحي للدولة المصرية، وهذا الأمر من الممكن تفعليه، من خلال الإعلام والمناهج التعليمية التي تدرس للطلاب.