رئيس «سياحة النواب» تشارك في الملتقى العربي للسياحة والسفر بدبي

شاركت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، في الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 «ATM» المنعقد بدبي.

مقومات مصر السياحية

وعقدت النائبة نورا علي، عدد من اللقاءات مع ممثلي ومسؤولي شركات السياحة والفنادق العالمية، للتعريف بمقوماتنا السياحية المتنوعة، لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

وأوضحت أن الجناح المصري المشارك في الملتقى، يشهد إقبالاً كبيراً من منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة بالسوق المصري.

يذكر أن مساحة الجناح تبلغ 612 م2 وتم تصميمه علي غرار تصميم المتحف المصري الكبير، بمشاركة 54 عارضًا من شركات السياحة والفنادق ومصر للطيران وAir Cairo ونسمة للطيران.