المتهم الثاني في جريمة مقتل عامل بالمعصرة يطعن على حكم إعدامه

تقدم دفاع المتهم المحبوس «السيد. أ. أ» يبلغ من العمر 35 عامًا عامل، بطعن أمام محكمة النقض على حكم إعدامه، في القضية التي حملت رقم 9230 لسنة 2022 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 3005 لسنة 2022 كلي حلوان، لاتهامه في قضية مقتل شاب في منطقة المعصرة، بمعاونة زوجة المجني عليه عمدًا، بسبب خلافات بينهما.

خلافات نشبت بينهما

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، قضت بمعاقبة ربة منزل وشاب آخر، بالاعدام شنقًا، لاتهامهما بقتل زوج الأولى، إثر خلافات نشبت بينهما بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وذكر أمر إحالة المتهمين، أن المتهمان قتلا المجني عليه «محمود حسن» عمدًا مع سبق الإصرار، انتقاما منه، بسبب خلافات نشبت بينهما، وفكرا في الانتقام منه، وأحضرا سكينًا وسلاحا ناريا، واستدرجا المجني عليه، وتخلصا منه، حتى سقط قتيلا في الحال، وأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمان أحرزا سلاحا أبيض «سكين»، بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

دفاع المتهم الثاني يكشف أسباب استناده على الطعن

أما عن تفاصيل الطعن المقدم أمام محكمة النقض الذي تقدم به المحامي حسين ياسر دفاع المتهم الثاني في القضية، لـ«الوطن»، كشف عن استناده بأقوال المتهم الثاني، إن أقواله في التحقيقات نفت علمه بما تنتويه المتهمة الأولى وهو ماأيدته المتهمة الأولى في أقوالها، مضيفًا أن شهود الإثبات قرروا جميعا بأن المتهمة الأولى هى من قامت بقتل المجني عليه دون أن يذكروا المتهم الثاني بثمة ذكر لعدم معرفتهم فضلا عن أنه لم يشاهدوه.

وأضاف دفاع المتهم، أن التحريات التي لم تأتي بأكثر مما جاء بأقوال المتهمة الأولى، التي لم تأتي بثمة قرينة على معرفة المتهم الثاني، بما تنتويه المتهمة الأولى من نية.

ولفت دفاع المتهم، إلى أن تقرير الطب الشرعي الذي أثبت قتل المجني عليه بنصل حاد، وليس سلاح ناري.