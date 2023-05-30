ميرنا نور الدين تحتفل بعقد قرانها: الحمد لله كتبنا الكتاب

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة من عقد قرانها الذي تم في منزلها بالقاهرة، وعلقت عليه قائلة «حمد الله كتبنا الكتاب».

خطيب ميرنا نور الدين يدعى عمر عطية، وهو مصري أمريكي الجنسية، احتفلا سويا بعقد قرانهما في أجواء عائلية.

ميرنا نور الدين من المقرر أن تحتم بحفل زفافها الجمعة المقبلة في التجمع الخامس.

وشاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتشارك ميرنا نور الدين في الفيلم السينمائي «بعد الشر»، بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس، اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، ما يدخلهما في العديد من الصراعات.