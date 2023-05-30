السفارة السعودية بلبنان: نتواصل مع السلطات الأمنية لكشف ملابسات اختفاء مواطن في بيروت

أصدرت السفارة السعودية في لبنان، بيانا أكدت فيه أنها تلقت بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر أمس الأول الأحد، موضحة أنها تتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات، لكشف ملابسات اختفاء المواطن.

متابعة اختطاف مواطن سعودي في بيروت

وكان وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، أكد في وقت سابق اليوم، أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي «الشرطة اللبنانية» تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت على طريق المطار.

تواصل مع السفارة السعودية

وأضاف «مولوي»، أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، مؤكدا العمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.