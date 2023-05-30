تفاصيل مصرع شابين في بئر صرف صحي بالشرقية.. خرجا للبحث عن الرزق

تسلّم أهالي قرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، جثماني شابين راحا ضحية لقمة العيش أثناء عملهما ببيارة صرف بمشروع الصرف الصحي بالقرية، واتشحت القرية حزنا على الشابين خاصة أن أحدهما عريسًا متزوجا منذ 20 يوما، وكان الأهالي بقريته ما زالوا يقدمون له التهاني، إلا أنه سرعان ما تحولت عبارات التهاني إلى تعزية للأهل وعروسه الأرملة.

وقال محمد أبو شادي من أبناء قرية الحبش بمركز الإبراهيمية محل واقعة مصرع شابين ببيارة صرف صحي في حديث خاص لـ«الوطن»، إن الشابين «إسلام السيد محمد متولي» ويبلغ من العمر 25 عاما، و«وليد محمد حافظ» 20 سنة، من عمال اليومية ويعملان نجاري مسلح، لافتا إلى أنهما كانا يعملان صيانة ببيارة صرف صحي بالقرية والتي يبلغ عمقها نحو 10 أمتار، إلا أنهما تعرضا للاختناق نتيجة عملهما في بيارة ذات عمق كبير.

عريس منذ 20 يوما خرج بلا عودة

وأشار محمد أبو شادي، إلى أن المدعو «إسلام السيد» كان عريسًا منذ 20 يوما وأهالي القرية تحتفل بعرسه، معلقا: «كنا لسة بنهنيه بفرحه ودلوقتي هنعزي أهله وزوجته العروس الأرملة في وفاة العريس الشاب، وخرج من بيته للرزق إلا أنه سيعود على قبره ومثواه الأخير، سائلا الله للشابين المتوفيين الرحمة والعفو والمغفرة وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان».

حزن يخيم على أبناء القرية

في سياق متصل، تبادل أهالي قرية الحبش عبارات التعازي والمواساة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتحولت صفحاتهم إلى سرادقات عزاء.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية باستقبال شابين جثتين هامدتين نتيجة اختناقهما أثناء العمل ببيارة صرف صحي، وكانت قد انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الإبراهيمية الى موقع الحادث وجمعت التحريات اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات التي باشرت الواقعة فيما صرحت الجهات المعنية بالدفن وسلمت الأهالي الجثامين لدفنهما.