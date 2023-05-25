تفاصيل مقتل شاب أثناء النوم داخل «المضيفة» في سوهاج

بعد انتهاء وقت الظهيرة «القيلولة»، انتبهت الأم الستينية أن نجلها لم يصحو من نومه، أسرعت لدخول «المضيفة» وهي غرفة مخصصة لاستقبال الضيوف في سوهاج، كان المشهد قاسيًا عندما وجدت نجلها مهشم الرأس والدماء في جنبات الغرفة، صرخاتها كانت تعبر عن الكارثة التي حلت بها، فحضر نجلها الأصغر وابنتها الطالبة بالمرحلة الثانوية قبل حضور عدد من جيرانها على النبأ المؤلم.

القبض على المتهم

ساعات قليلة ونجح الفريق الأمني الذي انتقل إلى مكان الحادث في كشف ملابسات الجريمة، وتبين أن زوج عمة الضحية ويدعى «طلعت» هو منفذ الجريمة، وأنه نجح في دخول المضيفة وقت الظهيرة مستغلًا معيشة أفراد الأسرة في الطابق العلوي، وأن الطابق الأرضي مخصص للمضيفة فقط، ونجح في ضرب الشاب الثلاثيني وقت النوم على رأسه بـ«البلطة»، وهي أداة يدوية تستخدم في تقليم النخيل، فمات إثر إصابته في الحال وتمكن المتهم من الهرب قبل أن يشعر به أحد.

مراقبة وتسلل وقتل

وشرح المتهم «طلعت.ع» 58 سنة موظف بالتربية والتعليم، تفاصيل جريمته أمام النيابة العامة، مدعيًا أنه كان يراقب الضحية منذ صباح يوم الحادث، وعندما دخل وقت القيلولة تأكد من دخوله في النوم وبعدها نجح في فتح باب المضيفة الذي كان مغلقًا وضرب المجني عليه «أحمد»، عامل زراعي، بالبلطة على رأسه، فأدوى بحياته في الحال.

تجديد حبس المتهم 15 يومًا

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه قرر الانتقام من المجني عليه بسبب اعتداء الأخير عليه بالضرب قبل شهرين، فأصابه في رأسه بقطع، تطلب خياطته بـ5 غرز، لذلك كان المتهم يخطط للانتقام من الضحية منذ ذاك الحين حتى سنحت له الفرصة وقتله، وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إعادته إلى محبسه تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد.

عقوبة المتهم بقتل عامل في سوهاج

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، إنّ جريمة المتهم بقتل عامل زراعي في سوهاج هي الإعدام شنقًا، وفق قانون العقوبات، بعد أن أقامت النيابة العامة الأدلة على المتهم واعترف بجريمته.