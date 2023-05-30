عاجل.. أسعار الذھب الیوم في مصر الثلاثاء 30-5-2023.. استقرار بعد تراجع

استقرت أسعار الذهب الیوم في مصر الثلاثاء 30-5-2023، بعد تراجع بلغ 40 جنيها أمس الاثنين، وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 2325 جنيها تقريبًا، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأعلى تداولًا وإقبالًا للشراء خصوصًا في محافظات الوجه البحري والصعيد، كونه الأفضل في المشغولات الذهبية.

سعر جرام الذھب عیار 24

وبحسب بيانات شعبة الذهب، فإن الذهب عيار 24 سجل 2657 جنيها بيع للمستهلك، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 2628 جنيها شراء من المستهلك.

سعر جرام الذھب عیار 21

تداول سعر الذهب عيار 21 عند اليوم الثلاثاء 30-5-2023 حوالي 2325 جنيها بيع للمستهلك، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه شراء من المستهلك، إذ يعتبر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا.

سعر جرام الذھب عیار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 30-5-2023، عند 1993 جنيهًا بيع للمستهلك، وبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 1971 جنيهًا شراء من المستهلك، فيما بلغ سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1550 جنيهًا بيع للمستهلك، واستقر سعر الذهب عيار 14 عند 1533 جنيهًا شراء من المستهلك.

سعر الجنیه الذھب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-5-2023 حوالي 18600 جنيه، ذهب صافي وزن 8 جرامات، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 18400 جنيه.