فيديو توضيحي.. طريقة إجابة بابل شيت امتحانات الثانوية العامة 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحيا عن طريقة إجابة بابل شيت امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنّ الامتحان يتكون من جزئين الأول الخاص بالبابل شيت، وهي الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» وجزء خاص بالأسئلة المقالية.

فيديو توضيحي بطريقة إجابة بابل شيت امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، طريقة إجابة بابل شيت امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه بالنسبة للأسئلة الاختيارية يتم إجابتها في نموذج البابل شيت عن طريق اختيار الإجابات عن طريق تظليل الدائرة التي تناظر السؤال الموجود في ورقة الأسئلة داخل كراسة البابل شيت، موضحة أنّ تصميم ورقة البابل شيت تنقسم إلى أ - ب - ج - د بالنسبة للمدارس العربي وa وb وc وd بالنسبة لطلاب مدارس اللغات.

وأشارت الوزارة إلى أنّه قبل البدء في إجابة أي سؤال يجب كتابة البيانات في ورقتي الإجابة، ثم البدء في الإجابة سواء الاختيارية أو المقالية، وتشمل البيانات الاسم ورقم الجلوس واسم الإدارة التعليمية والمدرسة ورمز نموذج الامتحان بطريقة صحيحة على أن يكون الكتابة بقلم جاف وبخط واضح، ورقم النموذج هو أما «أ - ب - ج - د».

خطوات الإجابة على البابل شيت

وتابعت الوزارة، بأنه يجب كتابة وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة فى الخانات الموجودة على نموذج البابل شيت، لانه التظليل مهم أثناء التصحيح، ويتم تسجيل رقم الجلوس من الشمال إلى اليمين، مشددة على أنه يتم تظليل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة بشكل كامل ولن يعتد بأي علامات أخرى داخل كراسة البابل شيت، ويتم التظليل بالقلم الجاف الأزرق كما أنه يمنع استخدام قلم الكركتور لشطب الإجابة، وفي حالة ما إذا رغب الطالب في اختيار أو تظليل دائرة أخرى يقوم بوضع علامة إكس على الدائرة التي اختارها، ويقوم بتظليل دائرة أخرى الدالة على الإجابة الصحيحة وفي حالة ترك دائرتين مظللتين يتم حرمان الطالب من درجة السؤال.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للأسئلة المقالية تتكون الورقة من جزئين الأول يحمل بيانات الطالب وجزء من كراسة الإجابة مخصص للإجابة عن الأسئلة، وغير مصرح بإجابة أي سؤال من الأسئلة المقالية في غير المكان المخصص له، كما يمنع الإجابة على ظهر الورقة أو في كراسة الأسئلة كما أنّ المواد غير المضافة للمجموع لا يوجد فيها أسئلة مقالية فجميعها أسئلة اختيارية ومن ثم يتسلم الطالب ورقة بابل شيت فقط.

وأكدت أنه بالنسبة للمواد المترجمة فالتعريب مستمر ومن حق الطالب الإجابة باللغة العربية أو اللغة التي يدرس بها، ويمكن الاطلاع على الفيديو من هنا.