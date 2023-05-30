أسماء 15 مصابا في انقلاب ميكروباص ببني سويف.. بينهم 3 أطفال

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، والذي وقع منذ قليل، على طريق بني سويف – الفيوم الجديد دمو، بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، عن إصابة 15 شخصًا، بينهم 3 أطفال، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق بني سويف – الفيوم الجديد وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق هيئة الإسعاف إلى محل الواقعة، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا، بينهم 3 أطفال وهم: أماني أحمد علي 52 سنة، مصابة بكدمات بالضلوع، وباسم عويس عبد الله 40سنة، مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وعمرو عربي سعيد 38 سنة، مصابا بكدمات بالضلوع، وجابر محمد أحمد 36 سنة، ومروة عبد السالم عمر 30 سنة، وآيه جابر محمد 10سنوات، حبيبة جابر محمد 8 سنوات، ومحمد جابر محمد 5 سنوات، وعلاء مسعود شريف 26 سنة، وشهد سيد عليش 18 سنة، وأحمد إبراهيم عبد العزيز 50 سنة، ومصطفى إمام علي 35 سنة، ومحمد عباس محمود 54 سنة، وأحمد محمد سيد 27 سنة، ودينا محمد فاروق 30سنة، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفيات جامعة بني سويف لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقامت إدارة مرور بني سويف برفع اثار الحادث.