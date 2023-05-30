يعتبر سؤال مجموع الشهادة الإعدادية 2023؟، من أكثر الأسئلة التي تشغل كل بيت لديه طالب في الصف الثالث الإعدادي، وتستعرض «الوطن» توزيع درجات كل مادة من المواد الأساسية أو التي لا تضاف إلى المجموع، وطريقة حساب إجمالي درجات الفصلين الدارسي الأول والثاني، بعد ظهور نتائج محافظات بورسعيد، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والوادي الجديد، والبحيرة، فيما يُنتظر إعلان النتيجة في عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة مثل القاهرة والدقهلية والإسكندرية ودمياط.

مجموع الشهادة الإعدادية 2023؟.. تعرف على توزيع الدرجات

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية لـ«الوطن» أنّ عددا من أولياء الأمور يتساءل عن مجموع الشهادة الإعدادية 2023؟، ونؤكد أنه يمكن التعرف على توزيع الدرجات، والتي جرى توزيعها على مرتين، الترم الأول 140 والترم الثاني 140 درجة، و يتم جمعهما سويا في نهاية الترم الثاني، ليصبح مجموع الشهادة الإعدادية 2023 الكلي 280 درجة.

توزيع الدرجات الشهادة الإعدادية

وأشار شعبان إلى أنّه لمن يسأل مجموع الشهادة الإعدادية 2023؟، فإن المجموع الكلي للشهادة الإعدادية يتضمن 6 مواد أساسية بعد أداء الطلاب الترم الأول والثاني لكل مادة، ليصبح المجموع الأساسي 280، ويكون توزيع الدرجات على النحو التالي:

- مادة اللغة العربية، تقدر بـ80 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمة على الترمين الأول 40 درجة والثاني 40 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية، وتقدر بـ60 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمه على الترمين الأول 30 درجة، والثاني 30 درجة.

- مادة الدراسات الإجتماعية، وتقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 20 درجة والثاني 20 درجة.

- مادة الجبر، وتقدر بـ30 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 15 درجة والثاني 15 درجة.

- مادة الهندسة، وتقدر بـ30 درجة في نهاية العام، مقسمة على 15 درجة في الترم الأول، و 15 درجة في الترم الثاني.

- مادة العلوم، تقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين 20 درجة في الترم الأول، و 20 درجة في الترم الثاني.

توزيع درجات المواد الإضافية في الشهادة الإعدادية

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إلى وجود 4 مواد إضافية يمتحن بهم طلاب الشهادة الإعدادية، لكن لا يتم إضافتها للمجموع الكلي للطلاب وهي:

- مادة التربية الدينية، وتقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على 20 درجة في الترم الأول، و20 درجة في الترم الثاني.

- مادة الحاسب الآلي، وتقدر بـ20 درجة في نهاية العام، مقسمة على 10 درجات في الترم الأول، و10 درجات في الترم الثاني.

- مادة التربية الرياضية، تقدر بـ40 درجة في نهاية العام، مقسمة على 20 درجة في الترم الأول، و20 درجة في الترم الثاني.

- مادة التربية الفنية، وتقدر بـ20 درجة في نهاية العام، مقسمة على 10 درجات في الترم الأول، و10 درجات في الترم الثاني.