رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«تعليم سوهاج»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع

كتب:

شيماء دراز
11:20 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن أعمال تصحيح ورصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أوشكت على الانتهاء، ويجري وجمع نتيجة الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع المكفوفين.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أنه يتوقع الانتهاء من أعمال التصحيح والرصيد والتجميع بنهاية الأسبوع الحالي، ثم اعتمادها من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وإعلان أسماء الأوائل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوهاج 

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عقب إعلانها بعده طرق بينها الإلكتروني والتقليدي، حيث يتم اعلان النتيجة فور ظهورها اعتمادها على رابط محافظة سوهاج ورابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج من هنا ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج بالاسم ورقم الجلوس.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط من خلال الإدارة التعليمية أو المدرسة التابع لها الطالب عقب ظهورها واعتمادها بـ48 ساعة، حيث يتم ارسال كشوف النتيجة للمدارس. 

اقرأ المزيد:

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في المحافظات.. 4 خطوات

إلغاء ندب مراقب بامتحانات الشهادة الاعدادية ببني سويف وإحالته للتحقيق

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 مطروح.. نسبة نجاح 86.3%

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2021

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد 2021
بقلم شيماء دراز