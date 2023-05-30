«تعليم سوهاج»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن أعمال تصحيح ورصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أوشكت على الانتهاء، ويجري وجمع نتيجة الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع المكفوفين.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أنه يتوقع الانتهاء من أعمال التصحيح والرصيد والتجميع بنهاية الأسبوع الحالي، ثم اعتمادها من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وإعلان أسماء الأوائل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوهاج

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عقب إعلانها بعده طرق بينها الإلكتروني والتقليدي، حيث يتم اعلان النتيجة فور ظهورها اعتمادها على رابط محافظة سوهاج ورابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج من هنا ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج بالاسم ورقم الجلوس.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط من خلال الإدارة التعليمية أو المدرسة التابع لها الطالب عقب ظهورها واعتمادها بـ48 ساعة، حيث يتم ارسال كشوف النتيجة للمدارس.