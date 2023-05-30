إزالة 30 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية بالمنوفية 

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إزالة 30 مخالفة على مدار يومين متتاليين، ضمن أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت في 27 مايو الجاري وتستمر حتى 16 يونيو 2023 .

تفاصيل إزالة المخالفات

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن تلك الإزالات تنوعت ما بين 13 حالة على أملاك دولة، بمساحة إجمالية 1757م2، وحالتين على الأراضي الزراعية أملاك دولة بمساحة فدان و4 قراريط، وتم تنفيذ إزالة 10 حالات على الأراضي الزراعية «أملاك خاصة» بمساحة 881 مترا، وكذا تنفيذ إزالة لـ 4 متغير مكانى بمساحة 290 مترا.

جهود الدولة لإزالة التعديات

وأوضح المحافظ أن أعمال الموجة الـ 21 تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف خلال أعمال المرحلة الثانية من الموجة حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة، لافتًا إلى التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة للأراضي التى تم إزالة التعديات من عليها لضمان عدم عودتها مرة أخرى، فضلا عن الاستمرار في الرصد الفورى لكافة المخالفات في المهد وإزالتها فوراً تحقيقاً للصالح العام.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 19 مايو الجاري، والمرحلة الثانية من 27 مايو وحتى 16 يونيو القادم، ومن المقرر البدء في أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو القادم وحتى 14 يوليو 2023.