تفاصيل مقتل سائق توك توك بالدقهلية.. تدخل لفض مشاجرة فانتهت حياته طعنا

لم يدر الشاب «إبراهيم محمد إسماعيل» البالغ من العمر 37 عامًا، أن خروجه من منزله للعمل على التوك توك الخاص به، سيكتب نهايته، إذ انتهت حياته بعدما حاول التدخل لفض مشاجرة بين جيرانه ولقي مصرعه طعنًا باستخدام سلاح أبيض داخل قرية القباب الصغري التابعه لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل جريمة دكرنس

تفاصيل تلك الواقعة، حدثت أمام المارة وحاول المواطنون إسعاف المجني عليه، إلا أنه فارق الحياة، وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي حضرت وفريق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة وألقت القبض على المتهم، وخضع لجلسة تحقيق، كما اصطحبته القوة الأمنية إلى مسرح الواقعة لتمثيل الجريمة وشرحها بالصوت والصورة.

المتهم يمثل جريمته بالصوت والصورة

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

تدخلة لفض مشاجرة بين شخصين

وفقًا للتحريات الأولية التي تمت بمعرفة ضباط مباحث القسم، تبين مقتل «إبراهيم محمد إسماعيل الشربيني» 37 عاما، سائق توكتوك، أثناء تدخلة لفض مشاجرة بين شخصين.

العقوبة القانونية للمتهم

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد عزت، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».