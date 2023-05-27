غدر الصحاب.. «حازم» استدرجه صديقه لسرقة التوك التوك الخاص به وتخلص منه

لم يدر الشاب حازم وليد، 18 عامًا، أن حياته ستنتهي بهذه الطريق المأساوية على يد صديقه، عندما استدرجه من الشارع الجديد التابع لدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتخلص منه بتسديد 10 طعنات، باستخدام سلاح أبيض، لسرقة التوك توك الخاص به، وألقى جثته في منطقة نائية بعيدًا عن سكنه، وفر هاربًا، وعند العثور على جثته جرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

6 أيام بحث عن المجني عليه

6 أيام ظلت الأسرة تبحث عن الشاب «حازم» في جميع المناطق والمستشفيات، وأقسام الشرطة، بعد تغيبه من يوم الأحد الماضي، وحررت محضرًا بقسم شرطة ثان شبر الخيمة، بعد أن انقطعت اتصالاته وأغلق هاتفه المحمول، حتى علمت بمقتله من قبل الأجهزة الأمنية، عندما عثرت عليه مقتولا بـ10 طعنات، وجرى إلقاء القبض على المتهم وأرشد عن التوك التوك المسروق.

وخضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات، أدلى بما جاء بمحضر التحريات، وقررت النيابة حبسه 4 أيام، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

المجني عليه تلقى 10 طعنات لسرقة التوك توك

تقول الأم في حديثها لـ«الوطن»، إن نجلها كان أول يوم عمل له على التوك توك، بعد شرائه بالتقسيط بمبلغ 100 ألف جنيه، لمساعدته في المعيشة، مضيفة: «عند خروجه من المنزل كان قلبي حاسس إن في حاجة هتجرى له، وأبلغته ألا يتأخر عن الساعة 11 مساءً، وعندما تأخر عن الموعد اتصلت عليه لقيت تيلفونه مقفول، فقولت في نفسي: الواد جرى له حاجة».

وتابعت الأم: «وبعد محاولة البحث عنه في محاولة لإيجاده، الأجهزة الأمنية أبلغتنا أنهم عثروا على الجثمان، واستلمته من مشرحة زينهم، وعرفت إنه تلقى 10 طعنات في جسده، ودفناه في مقابر السيدة عائشة، ويوم الواقعة قال لي إن صديقي هروح معاه مشوار ومش هتأخر، وتأكد إن صديقه وراء الغدر به»، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد عزت، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».