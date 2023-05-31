بدء صرف معاشات يونيو 2023 لـ11 مليون مواطن.. غدا

تبدأ البنوك وماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، صرف معاشات شهر يونيو 2023، غدا الخميس الموافق 1 يونيو 2023، لأكثر من 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش، كما يتاح الصرف من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة .

14 مليار جنيه تكلفة تبكير زيادة المعاشات عن أشهر أبريل ومايو ويونيو

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه تم تبكير صرف زيادة المعاشات لمدة 3 أشهر بناء على توجيهات رئاسية، مشيرة إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

زيادة المعاشات بنسبة 15% منذ شهر أبريل الماضي

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه تم العمل على زيادة المعاشات بنسبة 15% منذ شهر أبريل الماضي، زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل المقبل، وفقاً لقرار الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه تم إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لخدمة أصحاب المعاشات والمؤمَّن عليهم للتيسير عليهم، مشيرة إلى أن من أبرزها الاستعلام عن المعاشات وعن المدد التأمينية.