ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التعاملات.. ربحت 4 مليارات جنيه أمس

ارتفعت مؤشرات البورصة في جلسة منتصف الأسبوع، بعد أن أنهت تداولات أمس على صعود وحققت أرباح بقيمة 4 مليارات جنيه.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وبحسب الجلسة الافتتاحية، هناك ارتفاع مؤشرات البورصة، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» خلال تداولات اليوم، بمعدل 0.86%، مسجلًا 17,362 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» نسبة 0.95%، مسجلًا 3,180 نقطة، في حين زاد مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان بمعدل 1.05% لنحو 20,881 نقطة، وكذلك مؤشر البورصة للعائد الكلي بنحو 0.77% ليسجل 7,277 نقطة.

مؤشر البورصة الثانوي للشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر البورصة الثانوي للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان خلال جلسة التداولات بنسبة 0.64% لنحو 3,259 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 0.83%، مسجلًا 4,884 نقطة.