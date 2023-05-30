قافلة طبية للكشف على المواطنين في قرية اليوسيفية بالدقهلية

أعلن شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق قافلة علاجية اليوم إلى قرية اليوسيفية بمركز بني عبيد، للكشف على أهاليها، وصرف العلاج اللازم، و عمل التحاليل والأشعة الطبية، وجرى توقيع الكشف على 1478 حالة.

إنطلاق قافلة طبية بالدقهلية

وأشار«مكين» في بيان صحفي له أن القافلة جاءت بناءً على تعليمات خالد عبد الغفار وزير الصحة ومحافظة الدقهلية، بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.

الكشف على 1478 حالة ضمن قافلة طبية

وأوضح «مكين» أنه جرى توقيع الكشف على 1478 مريضاً، وضمت القافلة 12 عيادة منهم 7 عيادات متنقلة: «2 أطفال، تنظيم أسرة، أنف وأذن، رمد، جراحة، جلدية»، و 5 عيادات داخل الوحدة، و وجود معمل طفيليات و أشعة x ray.

و أضاف أن القافلة أسفرت على توقيع الكشف على حالات: «باطنة 204، أطفال 175، جراحة 150، أنف وأذن 178، وعظام 166، ورمد 170، و 156 أسنان، و نسا وتنظيم أسرة 184، وجرى عمل 319 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و61 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 115 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر و الضغط و الدم، وتحويل 87 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، و إصدار 15 قراراً للعلاج على نفقة دولة».

وأكد حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية، و 160 حالة استبيان، موضحًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة و لرفع المعاناة عنهم.