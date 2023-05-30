فيلم «رهبة» لأحمد الفيشاوي يحقق 94 ألف جنيه في دور العرض أمس

استطاع الفنان أحمد الفيشاوي أن يحقق نجاحاً بفيلمه رهبة في دور العرض، الذي جاء في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة، بعد «شوجر دادي» بطولة ليلي علوي، و«يوم 13»، بطولة أحمد داود.

إيرادات فيلم رهبة لـ أحمد الفيشاوي

جاء فيلم «رهبة» في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض؛ إذ أنه حقق أمس الاثنين مايقرب من 94 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة، حول شخصية «سيد رهبة»، التي يجسدها الفنان أحمد الفيشاوي.

أبطال فيلم رهبة

يجمع فيلم رهبة بين عدد من الفنانين، منهم أحمد الفيشاوي، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفي، وسماء إبراهيم، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

ويجري أبطال الفيلم خلال الفترة الحالية، جولات فنية داخل المولات لمشاهدة الفيلم مع الجمهور، كنوع من أنواع الدعاية له، خاصة أنه سيجرى عرضه بدور العرض حتى موسم عيد الأضحى المبارك، ويدخل في المنافسة مع الموسم الجديد من الأفلام .