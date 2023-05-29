بدء عرض فيلم «رهبة» لأحمد الفيشاوي في دول الخليج الخميس المقبل

كشف أيمن يوسف منتج فيلم «رهبة» عن انطلاق العرض السينمائي في دور السينمات بدول الخليج، اعتبارًا من الخميس المُقبل الموافق 1 يونيو، وذلك بعد أسبوع من طرحه في السينمات المصرية.

ونشر أيمن يوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا له مع الفنان أحمد الفيشاوي، داخل الطائرة، على هامش الرحلة المتوجهة إلى إحدى الدول الخليجية، مُعلقًا عليها بقوله: «أنا والمعلم سيد رهبة.. توكلنا على الله.. رهبة يوم الخميس 1 يونيو في جميع دول الخليج العربي».

رهبة يُحقق 95 ألف جنيه في يوم واحد

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم رهبة، في السينمات أمس الأحد، حيث حقق 95 ألف جنيه فقط، ليأت في المركز الثالث ويتفوق على فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان، الذي جاء بالمركز الخامس.

أبطال وأحداث فيلم رهبة لأحمد الفيشاوي

فيلم «رهبة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد الفيشاوي، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفي، وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة، حول شخصية «سيد رهبة» التي يجسدها الفنان أحمد الفيشاوي.