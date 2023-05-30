نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 5 محافظات بالاسم ورقم الجلوس، تشغل الآلاف من الطلبة وأولياء الأمور خلال هذه الأيام بعدما تم إعلانها في العديد مدريات التربية والتعليم، بينما يترقب الطلبة في المحافظات الأخرى إعلانها خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من عملية التصحيح.

وأعلنت مديريات التعليم في أسوان، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والبحيرة، وشمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 5 محافظات بالاسم ورقم الجلوس

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها لقرائها المستمرة على مدار الساعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 5 محافظات بالاسم ورقم الجلوس، عبر الروابط التي أعلنت عنها مديريات التربية والتعليم، كالآتي:

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان من هنـــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر من هنـــــا

- نتيجة الشهادة الإعاددية 2023 محافظة بورسعيد من هنـــــا

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة من هنا.

- نتيجة الشهادة الإعادية 2023 محافظة شمال سيناء من هنـــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد المحافظات

كما تقدم «الوطن» لمتابعيها رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات ليستطيع الطلاب أو أولياء أمورهم من الحصول النتيجة فور إعلانها واعتمادها من محافظ كل إقليم، كالتالي:

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوهاج بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة بالإسم ورقم الجلوس من هـنــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية بالإسم ورقم الجلوس من هـنـا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة مطروح بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 الحصول على نتائجهم عقب اعتمادها مباشرة، من المحافظ، بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، أو كتابة الاسم رباعيًا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

كما جاءت توزيع درجات المواد والمجموع الكلي في الشهادة الإعداديةوفقًا لما تم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم كالآتي:

- توزيع درجات مادة اللغة العربية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي: 80 درجة.

جاء توزيع درجات مادة الدراسات ألاجتماعية: 40 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الإعدادية: 60 درجة.

- توزيع درجات مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023: 60 درجة.

- توزيع درجات مادة الدراسات ألاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية: 40 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية: 40 درجة.

- توزيع درجات المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية: 280 درجة.

بينما جاءت توزيع درجات المواد التي لا تضاف إلى المجموع في الترم الثاني بالشهادة الإعدادية كالتالي:

- مادة التربية الدينية 40 درجة.

- مادة التربية الفنية 20 درجة.