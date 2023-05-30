رابط وشروط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، فتح باب القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، للعام الدراسي المقبل، اعتبارا من الخميس الموافق الأول من شهر يونية وحتى 30 يونية من نفس الشهر.

رابط التقديم لرياض الأطفال

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجرى إلكترونيا عن طريق ولي الأمر، وليس عن طريق التقدم ورقيا للمديرية، وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا، إذ يجرى تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للطالب، وكتابة الاسم وتاريخ الميلاد والمدرسة المراد التقديم إليها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وكتابة العنوان.

التقديم ورقيا للصف الأول الابتدائي

وفي حالة عدم تمكن ولي الأمر من التسجيل الإلكتروني بنفسه على الموقع، يجرى التقديم ورقيا عبر المدرسة وليست الإدارة التعليمية وذلك للتقديم للصف الأول الابتدائي فقط، ثم التوجه إلى المدرسة التي يرغب بالتقدم لها، ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم والشهادة الأصلية للاطلاع عليها وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبته بالالتحاق إلكترونيا بالمدرسة، وذلك وفق الضوابط والتعليمات.