مدرسة الطاقة الشمسية في أسوان.. أبرز بدائل الثانوية العامة

مدرسة الطاقة الشمسية في أسوان، إحدى المدارس التي يلتحق بها الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية 2023، وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضمن الكثير من مدارس بدائل الثانوية العامة، التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب في محافظة أسوان ومحافظات الصعيد، كونها توفر فرص عمل مباشرة، وارتبط إقامتها مع إقامة محطة بنبان لإنتاج الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية.

تستعرض «الوطن» أهم التفاصيل عن مدرسة الطاقة الشمسية في أسوان، التي تقع في قرية بنبان بمركز دراو في المحافظة، من مكونات وشروط الالتحاق ومميزاتها، وذلك بحسب مديرية التربية والتعليم في أسوان.

مكونات مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان

افتتحت مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان 2023، مع محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتقبل بعد حصول الطالب على الشهادة الإعدادية 2023، وتقبل من أعلى من مجموع الثانوية العامة 2023، من الجنسين بنين وبنات.

وراعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال افتتاح المدرسة أن تتكون من 6 فصول نصفهم بنات والآخر بنين، بإجمالي 180 طالبا وطالبة كل عام، ومدتها 3 سنوات، وعدد كبير من المعامل للتدريبات العملية للتعامل في إنتاج الخلايا الشمسية وكيفية التعامل معها، من خلال الدوائر الكهربائية وتركيبها والخلايا الشمسية، والسلامة والصحة المهنية حيث تعد خريج متكامل في هذا المجال.

مدرسة الطاقة الشمسية في أسوان.. شروط الالتحاق

وحددت مديرية التربية والتعليم في أسوان، شروط الالتحاق بمدرسة الطاقة الشمسية في بنبان أهم بدائل الثانوية العامة وهي:

-أن يكون الطالب أو الطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023.

- شراء ملف من إحدى المكتبات والتقديم به إلى مدرسة الطاقة الشمسية.

- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلا على مجموع أعلى 260 درجة بحسب تنسيق المدارس الثانوية لمديرية التربية والتعليم في أسوان.

-تقديم شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية التي كان يلتحق بها الطالب أو الطالبة.

- شهادة صحية للطالب أو الطالبة من أقرب مكتب للتأمين الصحي كونه لائق طبيا.

-توقيع إقرار من ولي أمر الطالب أن كافة البيانات المدونة في الملف صحيحة. -اجتياز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المشكلة التي شكلتها إدارة المدرسة حيث يتم عمل اختبار شفهي وتحرير وقياس طول وعرض.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمدرسة الطاقة الشمسية بأسوان

-تقديم 6 صور شخصية حديثة للمتقدم يكتب عليها اسمه رباعي ورقمه القومي .

-تقديم أصل من استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية2023.

-تقديم شهادة ميلاد حديثة الطالب المتقدم.

مميزات مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان

تتميز مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان، أنه تعد خريج متكامل ومؤهل للعمل في محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء مثل محطة بنبان في مركز دراو في أسوان.

كما يمكن الخريج التعامل مباشرة مع الدوائر الكهربائية وخلايا الطاقة الشمسية وكيفية صناعتها، كنا تؤهله إلى الالتحاق بكليات الهندسة والمعاهد المماثلة في التعليم العالي.