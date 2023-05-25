بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات 2023 بالمحافظات.. توفر إقامة وعمل

بمجرد انتهاء المرحلة الإعدادية، ينتهي معها التعليم الأساسي، ليبدأ الطلاب وأولياء الأمور في اختيار الطريق المناسب للأبناء، سواء بالتعليم الثانوي أو ببدائل الثانوية العامة للبنين والبنات 2023، التي منها الثانوي الفني و التعليم المتخصص البديل بين التمريض والتكنولوجيا والفندقة وغيرها.

وهناك شروط لاختيار بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات 2023، يحتاج الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفتها، بين بدائل توفر إقامة وأخرى تحتاج إلى شروط صحية وبدنية، فضلًا عن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية ومجموع اللغات.

بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات 2023

بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات 2023، تتخطى الـ30 بديلًا، يستطيع الطلاب الاختيار منها خاصة البدائل المتخصصة التي تنمي مواهبهم، وتجعلهم جاهزين لسوق العمل، مثل مدرسة الذهب ومدرسة المياه والمدارس التكنولوجية.

وتعد أشهر بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات 2023 المتخصصة التي فرصة عمل لطلابها ومبيت في بعض الأحيان، هي ما يلي:

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

هي مدارس متخصصة بالمجال التقني والتكنولوجي، تابعة لمديرية التربية والتعليم، وتعتمد نظام الدراسة من 3 إلى 5 سنوات تخضع جميعها لمجانية التعليم، ويجري تدريب الطلاب عمليًا بمصانع الشركات، الشريك الصناعي بالمدرسة أو بمصانع المؤسسة التابع لها المدرسة، وتُعِد الطلاب للعمل بالمصانع والمؤسسات، وتتيح جميعها فرص عمل للخريجين بشركات ومصانع الشريك الصناعي

كما يحصل الطلاب على مكافآت مالية طوال فترة الدراسة والتدريب، وبعضها توفر إقامة للطلاب، فضلًا عن الزي والانتقالات، ووفقًا للسنوات السابقة فإن مجموعها تجاوز الـ230 درجة بنتيجة الشهادة الإعدادية، ومنها مدرسة غبور والسويدي.

مدارس التمريض

تعد الأكثر إقبالا، حيث تتواجد عدة مدارس تمريض بكل محافظة، منها التمريض العسكري ومدارس التمريض العام وهي الأكثر انتشارًا، وتوفر مكافآت وإقامة للطلاب في أثناء الدراسة والتدريب، كما توير فرص عمل بالمستشفيات والمراكز الطبية فور التخرج، ويتجاوز تنسيقها 250 درجة بنتيجة الشهادة الإعدادية، وفقًا لتنسيق الشهادة الإعدادية العام الماضي.

- مدرسة التمريض بمستشفى الهلال بسوهاج.

- مدرس التمريض بكفر الشيخ.

- مدرسة التمريض بجامعة سوهاج.

مدرسة إيجيبت جولد للذهب

تعد مدرسة فريدة من نوعها، فلا يوجد سوى واحدة فقط تدرس للطلاب أسرار وفنون صناعة الذهب، ومدة الدراسة بها 3 سنوات، ويحصل الطلاب بها على مكافآت شهرية بها تتجاوز 500 جنيه، ولها تنسيق خاص يتجاوز 230 درجة وفقًا للعام الماضي.