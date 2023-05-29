حالة الطقس الأيام المقبلة بالمحافظات.. تحذيرات من رياح مثيرة للرمال

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة تحسنا في الأحوال الجوية، حيث تضرب موجة حارة معظم المحافظات بينما يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية على عدة طرق خلال الصباح الباكر، فضلًا عن سقوط بعض الأمطار الخفيفة التي قد تكون رعدية في بعض الأحيان على عدة مناطق، وذلك وفقًا لتوقعات الهيئة الأرصاد الجوية.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس الأيام المقبلة في جميع المحافظات، فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد في بيانها، حالة الطقس الأيام المقبلة حيث من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا خلال فترة الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حارًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس في مصر

وفيما يخص حالة الطقس في مصر فإنّه من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا في أول الليل، يصبح مائلًا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وكشفت الأرصاد الجوية أنّه من المتوقع اعتبارًا من الأربعاء 31 مايو إلى السبت 3 يونيو، أن تشهد حالة الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 وحتى 5 درجة مئوية على كافة الأنحاء.

طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس

وبحسب الأرصاد فإنّ طقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس يأتي كالتالي:

الثلاثاء 30 مايو.. شبورة مائية خلال الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا تصبح رعدية في بعض الأحيان، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الأربعاء 31 مايو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الخميس 1 يونيو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 2 يونيو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

السبت 3 يونيو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 4 يونيو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.