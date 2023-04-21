«الطب الشرعي»: لا شبهه جنائية في وفاة عامل داخل حفرة بالقاهرة

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة عامل إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في منطقة عين شمس عدم وجود شبهه جنائية.

وأضاف التقرير أن إسفكسيا الاختناق سبب الوفاة ، وتم الانتهاء من كتابة التقرير النهائي وجار إرساله للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

بلاغ للجهات المختصة

ردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها انهيار حفرة علي عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على الحفرة، وتم التنسيق مع ضباط الحماية المدنية، ونجحت في انتشال الجثة وتبين أنها لعامل يدعى «عمرو ع ع» 42 عامًا.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه، كما طلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط العقار لكشف ملابسات الواقعة.