استرداد 160 فدانا من أراضي أملاك الدولة في المنيا

قال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

استرداد أراضي أملاك دولة

وأوضح أنه في مركز العدوة، استردت الوحدة المحلية 160 فدانا أملاك دولة، كان جرى التقديم عليها على قانون 144، ورفض التقنين بمعرفة لجنة البت لعدم الزراعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وتنفيذ الإزالات لمخالفات البناء الحديثة والتي تم رصدها بواسطة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.