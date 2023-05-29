كم تبلغ غرامة الحج بدون تصريح؟.. شروط جديدة تعرف عليها

قبل أيام قليلة من بدء موسم الحج هذا العام 1444هجرية، أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية عن بعض التعليمات والتحذيرات لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، تحديداً غير الحاصلين على تصريح الحج، مؤكدة أن الأشخاص الذين يجرى ضبطهم بعد أدائهم فريضة الحج بدون تصريح، يفرض عليهم غرامة الحج بدون تصريح.

غرامة الحج بدون تصريح

وفى ذلك السياق، تكشف «الوطن» عن سعر غرامة الحج بدون تصريح هذا العام، والشروط الجديدة التي فرضتها المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق أهداف الدولة بتطوير منظومة الحج تيسيرا على الحجاج.

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إن سعر غرامة الحج بدون تصريح تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، كما أنه يعاقب المخالف بالسجن لمدة 6 أشهر، ويرحل الى بلده، ومنعه من دخول المملكة العربية السعودية مدة 10 سنوات، وفقا لصحيفة «سبق» السعودية.

شروط الحج الجديدة بالسعودية

خصصت المملكة نظام وشروط جديدة لأداء فريضة الحج هذا العام، وهى كالتالى:

السماح بمليون حاج فقط هذا العام

اختيار الحجاج يكون من خلال الأولوية للأشخاص الذين الذين لم يؤدوا فريضة الحج من قبل.

المصاب بفيروس كورونا غير مسموح له بأداء فريضة الحج

يتراوح عمر الراغب فى أداء فريضة الحج ما بين 18 و65 عام.

للمتعافين من فيروس كورونا، يجب إحضار ما يثبت عدم إصابة بالفيروس

يشترط حصول تصريح الحج من خلال بوابة الحج الإلكترونية السعودية فقط

تلقي لقاحات كورونا المعتمدة من المراكز الصحية التابعة للمملكة العربية السعودية

تقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على تصريح الحج، مثل بيان صاحب العمل، وملء استمارة تصريح الحج، وصورة شخصية من الهوية الوطنية، وجواز السفر.