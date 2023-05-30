«الصحة» تحذر مرضى الكلى من تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة لمرضى الكلى، نصحت خلالها بعدم تناول أدوية أو مضادات حيوية دون الرجوع الى الطبيب، تجنبا لحدوث آثار جانبية قد تؤدى إلى مضاعفات.

خطورة المضادات الحيوية على الكلى

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ المضادات الحيوية تؤثر على صحة الكلى، مشيرة إلى أنها تسهم في تكوين الحصوات، وتتسبب في مضاعفات حال عدم استخدامها بشكل صحيح ما يستوجب الرجوع إلى الطبيب لتحديد نوع المضاد الحيوي ووصف الجرعات المناسبة للمريض لتجنب أي مضاعفات.

مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة الكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن مرضى الكلى، لافتة الى أنّ العلاج مجاني، ولا يتحمل المريض أي أعباء مالية بدايًة من رحلة الفحص إلى العلاج.

بدوره حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين من تناول المضادات الحيوية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المختص، فهناك بعض المواطنين لديهم حساسية من المضادات الحيوية وهذا بدوره يساهم في التأثير على وظائف الكلى.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن احتمالية حدوث أضرار بالكلى تزداد حال تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة أو بجرعات أزيد من التي يصفها الطبيب المختص.

وأكد «عبدالغفار»، على ضرورة التصدي لعشوائية استخدام المضادات الحيوية، مشيرًا إلى أنّ الوباء المقبل سيكون ناتج عن المضادات الحيوية، محذرا من تبادل الوصفات بين المواطنين وبعضهم البعض أو وسائل التواصل الاجتماعي.