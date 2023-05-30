افتتاح منفذين لبيع اللحوم البلدية بقريتي إسطال ومنقطين في سمالوط

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية، بقرية البرجاية، والمرور على محال الجزارة، للتأكد من بيع اللحوم الحمراء البلدية بسعر 260 جنيها، لتخفيف الضغط على المواطن، وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

افتتاح منافذ بيع اللحوم

وافتتح سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، منفذين لبيع اللحوم البلدية بقريتى إسطال ومنقطين، إذ تباع اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلي 260 جنيها، مؤكدا أنه جاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.

توفير السلع الغذائية

وتأتي المبادرة، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق والرقابة على الأسعار، وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة افتتاح عددا من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.