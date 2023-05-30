اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية خلال ساعات

أكدت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية والبدء في إعلانها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، خلال ساعات، بعد إعلان أسماء العشرة الأوائل، بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح والرصد في كافة لجان مدارس الإسماعيلية الإعدادية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وبحسب مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم فإن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية سيتم إعلانها خلال ساعات، وجار اعتمادها من المحافظ اللواء شريف بشارة.

طرق الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وقالت المصادر في مديرية التربية والتعليم أنه فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية سيتم إتاحة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي للمديرية، مشيرة إلى أنه يمكن أيضا الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على «فيسبوك».

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية أنه وجه، بإتاحة النتيجة للطلاب وكافة أولياء الأمور في جميع مدارس المرحلة الإعدادية فور ظهورها.

انتهاء تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وأكدت مصادر في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لكافة لجان مدارس الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت المصادر إنه يتم احتساب نسب النجاح على مستوى المحافظة والإدارات التعليمية المختلفة تمهيداً لإعلان النتيجة فور اعتمادها من محافظ الإسماعيلية.