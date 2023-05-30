محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

اعتمد اللواء شريف بشارة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تمهيداً لإعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعقد بشارة اجتماعا مع الدكتور محمد بحيري مدير تعليم الإسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة، لاعتماد النتيجة رسميًا والاتصال بأوائل المحافظة وتهنئتهم بتفوقهم الدراسي.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم إنه جار العمل على إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيليةعبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم مشيراً إلي انها ستكون متاحة خلال ساعات قليلة اليوم الثلاثاء.

وأضاف «بحيري» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وجه جميع مدارس الإعدادية بضرورة توفير النتيجة في كافة المدارس للطلاب وأولياء الأمور بعد اعلانها رسمياً خلال الساعات المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية

ويمكن للراغبين في الحصول على تيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية في الإسماعيلية الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي للمديرية.

كما أعلنت المديرية عن إتاحة رابط سيتم نشره على الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية على فيس بوك.