معرض زهور الربيع.. التذكرة بـ10 جنيهات ويعمل من 9 صباحا

افتتح السيد القصير وزير الزراعة، معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي، في دورته الـ90 تحت عنوان «100 مليون شجرة»، وبمشاركة 200 من منتجي الزهور والأشجار ونباتات الزينة والصبار، كما يضم المعرض جميع مستلزمات الإنتاج والحدائق.

معرض زهور الربيع

ومع بداية المعرض السنوي لزهور الربيع، الذي يجب سنويًا شريحة كبيرة من اهتمام المواطنين والأسر المصرية، وترصد بوابة «الوطن» من خلال التقرير التالي كل ما يتعلق بمعرض زهور الربيع.

أسعار دخول معرض زهور الربيع

وكشف محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين، في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن أنّ أسعار دخول معرض زهور الربيع هو 10 جنيهات للتذكرة الواحدة.

- معرض زهور الربيع يقام في نسخته الـ90 بالمتحف الزراعي في حى الدقي، الكائن في 1 شارع نادي الصيد.

- سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات للفرد.

- مدة معرض زهور الربيع 30 يومًا.

- أسعار النباتات المعروضة في معرض زهور الربيع تبدأ من 5 جنيهات، وفقًا لنوعية النباتات.

- المعرض مفتوح يوميا من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ9 مساء.

هذا ومن المعروف أن معرض زهور الربيع يوفر سنويا لجميع المترددين عليه، كل أنواع شتلات الزهور ونباتات الزينة والأشجار بسعر التكلفة، إضافة إلى توفير منافذ لبيع السلع الغذائية، وإقامة معرض خير مزارعنا.