وزير الزراعة: الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف خلال أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف «القصير»، في بيان، أنه خلال الفترة من 19/5/2023 حتى 25/5/2023، جرى الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 115 مليون دولار.

الإفراج عن 221 ألف طن من الذرة

وأوضح أن الإفراج شمل 221 ألف طن من الذرة بنحو 80 مليون دولار، و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة 25 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بـ10 ملايين دولار ليكون إجمالي ما جرى الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 25 مايو 2023 نحو 5.2 مليون طن منها 3.9 مليون طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي 2.5 مليار دولار.