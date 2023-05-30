موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 في السعودية، من بين الأشياء التي تحظى بنسب بحث كبيرة، خاصة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية، موعد عيد الأضحى 1444هـ.

عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 فى السعودية

وأعلنت المملكة موعد عيد الأضحى والعطلات الرسمية وموعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 في السعودية، ومن المقرر أن يكون أول أيام عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية 10 ذي الحجة، الذي يوافق الاربعاء 28 يونيو المقبل، كما تبدأ عطلة عيد الأضحى يوم الجمعة 5 ذي الحجة الموافق 23 يونيو حتى الأحد 15 ذي الحجة الموافق الاثنين 3 يوليو.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، من المقرر عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 في السعودية لعملهم في 16 ذي الحجة الموافق الثلاثاء 4 يوليو المقبل.

وأعلن البنك المركزي السعودي، قبل أيام قليلة، موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 في البنوك السعودية، إذ تبدأ عطلة عيد الأضحى بنهاية عمل يوم الخميس 4 من ذي الحجة الموافق 22 يونيو المقبل، موضحا عبر حسابه على تويتر، أنّ البنوك ستستأنف العمل يوم الأحد 14 من ذي الحجة الموافق 2 يوليو، كما أن مكاتب البنوك وفروعها ستكون مفتوحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج.