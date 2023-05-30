مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بطريق مصر اسكندرية في دائرة القسم، وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوجود حادث تصادم

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق مصر اسكندرية في دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل بنيوجرسي الطريق، بسبب اختلال عجلة القيادة، يقودها أمين مخزن ملابس، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته 2 مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشخص آخر مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي، توفي في الحال.

نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى

وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.