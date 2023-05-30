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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
11:48 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
إسعاف

إسعاف

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل على طريق القاهرة الإسماعلية قبل المركز الطبي العالمي في اتجاة العاشر من رمضان، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وإصابات مختلفة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا يؤكد وقوع حادث تصادم أدى لإصابة 4 أشخاص، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث

وتبين من التحريات الأولية إصابة: مصطفى.ك 50 سنة من أهالي بلبيس، صلاح.ع 25 سنة من سكان العاشر من رمضان، خالد.م 58 سنة من القاهره، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وكسور، وجرى نقلهم بمرافق هيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الطبية لهم.

تحرر محضرا بالواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع التحريات اللازمة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية. 

 

 

 

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