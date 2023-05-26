اليابان تفرض عقوبات على 17 فردا و78 منظمة روسية

فرضت اليابان عقوبات جديدة على روسيا، وأضافت الحكومة اليابانية، تفاصيل الحزمة الجديدة من العقوبات 17 فردا بينهم ممثلين عن قيادة القوات المسلحة الروسية ووزارة الخارجية و78 منظمة روسية، كما حظرت الصادرات إلى الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ومؤسسة مشاريع الأبحاث المتقدمة وغيرها من المؤسسات.

وحظرت الحكومة اليابانية، الصادرات إلى مجمع التصنيع العلمي الروسي، ومعهد البحث العلمي لتحليل النظام التابع لأكاديمية العلوم الروسية وشركة بابيليون الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مدفيديف: يجب القضاء على الحكومة الأوكرانية

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، عن اعتقاده إن الأزمة الأوكرانية ستطول لفترة قد تصل إلى عقود، مشيرا في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام، إلى أن طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال 3 سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، مشيرا في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام، إلى واقع جديد وظروف حياتية جديدة.

وأضاف مدفيديف، أنه يجب القضاء على النظام في «كييف».

مسؤول أمريكي: أوكرانيا ستحتاج لعدد كبير من الطائرات الحديثة

وكان رئيس الأركان الأمريكي المنتهية ولايته، الجنرال مارك ميلي، قال في وقت سابق، إن لا يوجد سلاح سحري يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك طائرات «إف 16»، مشيرا في مؤتمر صحفي، إلى أن «كييف» ستحتاج إلى عدد كبير من الطائرات المقاتلة الحديثة لمنافسة روسيا في سلاح الجو.

وفي جنوب إفريقيا، قال الرئيس يريل رامافوزا، إن بلاده لن تتخلى عن حيادها بشأن الأزمة الأوكرانية، مضيفا في احتفال إحياء يوم إفريقيا، إن الغرب يحاولون تخويف الرئيس بفرض عقوبات على اقتصاد البلاد.

ميدانيا، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية روسية، فجر اليوم الجمعة في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما دوت انفجارات في دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال مدير المركز الصحفي لقوات «مجموعة زاباد» الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، إن القوات الروسية، أحبطت بنيران مدفعية «مستا إس»، 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية باتجاه كوبيانسك،