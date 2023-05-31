«الكوري» يعلم ذوي الهمم الغوص: «إبراهيم» أول كفيف يغطس تحت الماء (صور)

فكر مدرب غطس يدعى أحمد الكوري، في إدخال البهجة والسرور على ذوي الهمم، فأطلق مبادرة تعليمهم السباحة والغطس تحت الماء بمدينة الغردقة بدون مقابل إرضاء لوجه الله، بحسب قوله.

ولاقت الفكرة إعجابا كبيرا من الصم والبكم وذوي الإعاقة، وكان الشاب إبراهيم أول كفيف يغطس تحت الماء قائلا بحس إني في الفضاء.

«الكوري» يعلم ذوي الهمم الغطس

كشف أحمد الكوري، مدرب غطس وصاحب مبادرة تعليم الغطس بالغردقة لأصحاب الهمم، أن الفكرة بدأت عندما اكتسبت خبرة وأخذت كورسات التعامل مع ذوي الهمم وكيف أدخل الطاقة الإيجابية لهم.

«الكوري» أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشاب إبراهيم أول كفيف يغطس تحت الماء ضمن مبادرة تعليم ذوي الهمم رياضة السباحة والغوص، مؤكدا «مفيش مستحيل».

ولفت إلى أنها دعوة لكل شخص لمساعدة ذوي الهمم من خلال مهنته وممارسة رياضة الغوص هي حلم لناس كثيرة، والحمد لله نفذنا المبادرة لإسعاد ذوي الهمم فرحتهم لا تقدر بثمن وبنعملها لوجه الله بدون مقابل.

إبراهيم أول شاب كفيف يغطس تحت الماء «بيحسوا إنهم في الفضاء»

وأشار إبراهيم محسوب، شاب كفيف يبلغ من العمر 32 عاما، إلى أن تجربة الغطس تحت الماء تمثل الحرية بالنسبة له، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أن أكثر مكان تشعر فيه بالحرية هو تحت الماء.

ويواصل الشاب قائلا: «تواصلت مع كابتن أحمد الكوري ونسقت معاه وتعلمت عدة الغوص ونزلت من غير ما أخاف وعملتها كويس الحمد لله بفضل الله والكابتن الكوري لأنه إيده في إيدي تحت الماء وده شعرت بالأمان وده إحساس الكفيف بالأمان لما يكون شخص بجواره».

وأكد إبراهيم أنه يلعب كرة قدم في فريق المكفوفين «لعبت لمنتخب مصر، حصلنا على مركز ثالث في كأس القارات، وأشجع النادي الأهلي، ومتابع جيد للدوريات الأوروبية وأشجع ليفربول في إنجلترا».